Фото: Пресс-служба Сочи Парк Отеля

«Из-за популярности отеля среди гостей было решено провести реновацию до начала сезона. Каждый день одновременно на территории отеля вели работы более 200 рабочих, в них участвовали более 20 компаний-партнеров. Это позволило вести процесс обновления почти круглосуточно и завершить основной объем работ спустя 50 дней после приема объекта от компании-арендатора», — говорится в сообщении.

Косметический ремонт коснулся номерного фонда, гостевых лифтовых холлов и зон ресепшн. Полностью заменены постельные принадлежности, включая матрасы, подушки и текстиль. Часть номерного фонда оборудована для проживания маломобильных категорий граждан. Всего в ходе реновации обновлено более 12 тысяч кв.м площадей комплекса.

Фото: Пресс-служба Сочи Парк Отеля

«После 10 лет эксплуатации отель требовал плановой реновации. У отеля огромный номерной фонд, где одновременно могут разместиться почти 9 тыс. гостей. Имея такие вводные, особое внимание мы уделили оснащению номерного фонда и обновлению точек питания – ресторанов шведской линии и a la carte», — подчеркивает гендиректор ООО «Сочи-Парк Отель» Владислав Смирнов.

По его словам, комплексные изменения произошли во всех ресторанах и кафе – это концепция, меню, интерьеры и, самое главное, кухонное производство. В двух ресторанах шведской линии прошел капитальный ремонт. В новом меню сделан акцент на свежести, разнообразии и сбалансированности блюд. В ближайшее время на базе современного медицинского центра откроется санаторно-курортное направление с предоставлением оздоровительных услуг. Капитальный ремонт сделан также в СПА и фитнес-центре, включая полную замену оборудования.

«Модернизация отеля будет продолжаться на протяжении всего 2023 года. На его территории появится современный конференц-зал с собственной кухней. Здесь можно будет проводить мероприятия с участием более 400 гостей, организовать неформальную программу, кейтеринг и банкетное обслуживание», — добавили в пресс-службе.

В мае в отеле заработает полностью обновленный оборудованный пляж с береговой полосой протяженностью 380 метров.

«Для детей в сезоне 2023 года будут работать два детских клуба, обновлены игровые площадки и аттракционы. С мая в отеле начнет работу профессиональная команда анимации», — добавили в пресс-службе.

В управляющей компании подчеркивают, что с 1 марта «Сочи Парк Отель» становится pet friendly – сюда можно приезжать с животными.

«Сочи Парк Отель» расположен в Имеретинской низменности. Отель соответствует категории 3* и предлагает 2880 номеров категорий от "стандарт" до "супериор люкс", расположенных в 12 корпусах. Несколько лет объект находился под управлением туроператора "Библио-Глобус", и с истечением договора аренды в 2023 году перешел под управление группы компаний "Мантера". Как ожидают в компании, реновация отеля и новые сервисы позволят обеспечить загрузку в высокий сезон до 95%.