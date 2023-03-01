«Большинство праздничных заявок пришлись на февральские праздники, тем не менее, некоторые туристы предпочитают брать выходные и увеличивать количество дней или же на этот период отправляются в плановый отпуск. Ситуация с продажей туров на 8 марта скорее похожа на обычный сезонный спрос», — рассказали в ассоциации.

Как отметили в АТОР, самыми популярными направлениями на 8 марта у россиян стали ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция и Россия. Также востребованы Мальдивы, Шри-Ланка, Сейшелы, страны ближнего зарубежья.

По словам туроператоров, из-за открытия большего числа стран, которые принимают российских туристов, доля продаж туров по России в этом году снизилась с 25-30% до 10-15%. При этом объем бронирований туров по стране в абсолютных цифрах вырос.

На внутреннем рынке самые популярные направления на 8 марта – Краснодарский край, Кавминводы, Санкт-Петербург, Калининград и горнолыжные курорты Северного Кавказа. На короткие выходные у жителей московского региона востребованы также санатории и пансионаты в Подмосковье.