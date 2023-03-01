"Февраль в Санкт-Петербурге, если его сравнивать с февралем 2022 года, стал в два раза холоднее прошлогоднего, осадков тоже в два раза меньше, но зато более солнечно — и снова в два раза", — написал синоптик в телеграм-канале.

Так, среднемесячная температура в феврале этого года — минус три градуса. Осадков выпало 32,5 мм — это на 91% выше климатической нормы. Солнце радовало горожан 12 дней, а общее число солнечных часов превысило 38.

Первый день весны Петербург встречает с небольшой отрицательной температурой: на термометрах минус 1,5 градуса. В городе светит солнце.

По данным Колесова, в четверг, 2 марта, в северную столицу придет оттепель с температурой до плюс 3 градусов. Однако в выходные вернется зимняя погода.