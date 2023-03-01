В частности, принято решение установить льготную ставку по упрощенной системе налогообложения для сферы туризма: на доходы — 1% (базовая ставка — 6%), на доходы, уменьшенные на величину расходов, — 5% (вместо 15%). Также бизнес освобождают от платы за размещение уличных кафе. Эти меры будут распространяться на период с 1 января 2023 года.

Кроме того, 533 севастопольских предприятия получили по итогам прошлого года 113,5 млн рублей, выделенных правительством РФ для поддержки индустрии туризма города. Сумма выплаты составила 30,558 тыс. рублей на сотрудника — это двукратная величина МРОТ.

Как сообщалось, Севастополь принял в 2022 году 480 тыс. туристов, что примерно на 25% меньше показателя предыдущего года.