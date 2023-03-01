Как сообщалось, в феврале 2022 г. "дальними" поездами в РФ было перевезено лишь 5,2 млн человек. Тот показатель был самым низким за весь год.

Пассажирооборот в дальнем следовании в феврале 2023 года вырос на 45,7% г/г, до 5,3 млрд пассажиро-километров.

По информации РЖД, в период выходных дней 22-26 февраля поездами дальнего следования воспользовались около 1,6 млн пассажиров. Этот показатель в 1,7 раза превысил перевозки пассажиров за аналогичный период прошлого года.

Пригородные перевозки в прошлом месяце выросли на 10,5% г/г, до 74,1 млн пассажиров. Пассажирооборот в этом секторе показал рост на 14,8% г/г, до 2,2 млрд пассажиро-километров.

Таким образом, по оперативным данным, всего в феврале на инфраструктуре РЖД было перевезено 81,4 млн пассажиров, что на 12,7% выше уровня февраля прошлого года. Пассажирооборот составил 7,5 млрд пассажиро-километров (+35,1%).

За январь-февраль 2023 года было отправлено 164,8 млн пассажиров (+10,9% г/г): в дальнем следовании — 16,1 млн (+28,6%), в пригородном сообщении — 148,7 млн (+9,3%). Показатель пассажирооборота накопленным итогом с начала года РЖД не приводят.