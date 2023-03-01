"В прошлом году нам передали 42 объекта аэродромной транспортной инфраструктуры, и мы уже выполнили работы по 8 проектам. В этом году мы не будем снижать набранные темпы и планируем завершить строительно-монтажные работы еще на 11 объектах", — отметил Гуров.

Он уточнил, что планируется завершить в том числе в аэропортовом комплексе "Елизово" города Петропавловск-Камчатский, в аэропортах Оренбурга, Томска, Перми, Усть-Камчатска, Кирова, а также на ряде объектов в Якутии: Якутск, Усть-Нера, Вилюйск, Черский.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал, что за четыре года действия специальной программы завершили реконструкцию на 21 аэродроме, 9 из которых находятся на территории Дальнего Востока.

"С учетом уже реконструированных объектов по программе до конца 2024 года планируется провести работы на 52 объектах аэропортовой инфраструктуры: 32 взлетно-посадочных полосах и 20 вспомогательных объектах в 49 аэропортах", — отметил Хуснуллин.