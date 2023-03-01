"Выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проектной документации и результатов инженерных изысканий на приспособление объекта культурного наследия регионального значения под современное использование", — уточнили в ведомстве.

Крепость Рагнита (до 1947 года Неман) была многократно перестроена за время своего существования. С 1825 по 1945 год здесь располагалась Восточно-Прусская тюрьма. После Второй мировой войны крепость получила значительные повреждения и была частично заброшена.

Проект предусматривает приспособление замка под музейно-досуговый центр. Здесь организуют выставочные пространства, где будет постоянная экспозиция с муляжами и репликами доспехов и оружия различных исторических периодов. "Музейных и исторических ценностей там выставляться не будет", — рассказал выпускающий эксперт по объекту Константин Корсаков — главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Северо-Западного филиала Главгосэкспертизы России.

В крепости обустроят выставочные вестибюли и залы, сувенирные лавки, конференц-зал, площадку для установки мультимедийного экрана, открытые галереи с панорамным обзором и другие пространства.

Проектной документацией предусмотрены разборка аварийных участков капитальных стен с последующим восстановлением, ремонтом и усилением кладки, возведение новых стен и перегородок во внутреннем пространстве флигелей, воссоздание оконных проемов в готическом стиле и наружных дверных проемов, устройство новых междуэтажных перекрытий, укрепление сохранившихся исторических сводов подвала, устройство пространственного каркаса кровли и многие другие работы.

Застройщик объекта — ООО "Мануфактура Старого Пасечника". Генпроектировщик — ЗАО "Агромпромпроект".