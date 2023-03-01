"По сообщению Красноперекопского филиала ГУП РК "Вода Крыма" ремонтные работы по устранению аварии на центральном водоводе завершены. Вода наполняет насосные резервуары и поступает в систему", — написал глава администрации города Вадим Хомин в своем телеграм-канале.

Глава администрации Евпатории Елена Демидова также сообщила в телеграм-канале об устранении аварии вечером во вторник, однако водоснабжение восстанавливается постепенно. В связи с этим продолжается подвоз питьевой воды.

Местами вода пока может быть со сниженным давлением и с продуктами коррозии, сообщается в соцсетях "Воды Крыма".

Как сообщалось, водоснабжение Евпатории, Красноперекопска и ближайших к ним сел было ограничено в ночь на вторник из-за коммунальных аварий на магистральных водоводах.

В Евпатории без воды оставались около 120 тысяч человек, были закрыты школы и детские сады, в Красноперекопске — порядка 24 тысяч абонентов.