"Сегодня ночью обрушилась часть подпорной стены внешней границы архитектурного заповедника Крепостной горы на проспекте Карла Маркса", — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже завершены все работы по документальному фиксированию обрушения, а коммунальные службы приступили к разбору и вывозу элементов стены. Все обвалившиеся части вывезут и сохранят для дальнейшего использования при восстановлении и реставрации подпорной стены.

Как отметили в пресс-службе, специалисты считают, что дальнейшие работы предстоит вести с учётом большого количества коммуникаций, проходящих вблизи и непосредственно под объектом.

В 2022 году администрация Ставрополя совместно со специализированной организацией провела полное обследование объекта, который является памятником истории и архитектуры. Тогда был разработан комплекс технических решений для восстановления стены, который согласовали со всеми службами, в том числе ресурсоснабжающими. Исследования велись более года.

Ставропольская крепость, на которой сейчас располагается памятник Крепостная гора, возводилась в 1777 году как часть Азово-Моздокской оборонительной линии. Ее строительство курировал лично Александр Суворов.