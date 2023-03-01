Как сообщает пресс-служба Эрмитажа, пушистым стражам преподнесут котодомик на несколько персон, являющийся точной копией одной из достопримечательностей курортного Зеленоградска — "Дома с драконами".

В конце XVIII века в правом крыле этого дома находилась сапожная мастерская, где регулярно заказывал обувь один из самых известных жителей Восточной Пруссии — писатель-романтик, композитор и художник Эрнст Теодор Вильгельм Гофман.

"Нельзя исключать, что созданный Гофманом образ Щелкунчика — бесстрашного победителя Мышиного короля — родился в воображении великого сказочника, когда он был в башмаках, сшитых в этой мастерской. Такая историческая подоплёка поможет новым постояльцам котоздания охранять сокровища самого известного в мире музея от непрошенных грызунов с особой бдительностью", — отмечают в Эрмитаже.