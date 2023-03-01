Еще не менее 85 человек получили травмы, около 200 пассажиров не пострадали, их на автобусе вывезли с места происшествия в город Салоники.

Как сообщалось, столкновение произошло близ города Евангелисмос в 230 км к северо-западу от Афин.

"В Евангелисмосе произошло лобовое столкновение двух поездов: грузового поезда и поезда IC 62, который направлялся из Афин в Салоники", — говорится в сообщении оператора греческих железных дорог Hellenic Train.

В результате столкновения несколько вагонов поезда сошли с рельсов, часть из них загорелась. По данным Hellenic Train, в пассажирском поезде находились не менее 350 человек.

Поисково-спасательные работы на месте аварии продолжаются.