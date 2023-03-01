Как сообщает пресс-служба музея, она посвящена иппическому жанру в искусстве. В выставочном зале административного здания музея будут представлены изображения кавалеристов и кавалерийских коней, принадлежащие кисти замечательных художников: академика, заслуженного профессора батальной живописи, члена Совета Императорской академии художеств Виллевальде, академиков Императорской академии художеств Сверчкова, Гебенса, Дмитриева-Оренбургского, полковника артиллерии, классного художника 1-й степени по баталической живописи Попова.

Посетители также увидят работы "художника при русской армии" Мазуровского, академика и руководителя батальной мастерской Императорской академии художеств Рубо, академика живописи, действительного члена Императорской академии художеств, заслуженного деятеля искусств РСФСР и лауреата Сталинской премии Самокиша, заслуженного деятеля искусств РСФСР Владимирова.