"Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты в целях введения регулирования деятельности гостевых домов" разработан в целях легализации деятельности средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых домах, в которых осуществляется временное размещение граждан и оказываются иные сопутствующие услуги, создания прозрачных правил работы данного вида деятельности, а также обеспечения прав потребителей, пользующихся услугами таких средств размещения", — говорится в пояснительной записке к документу, размещенному на официальном правовом портале.

Как отмечают разработчики, после внесения ряда изменений в законодательство в 2018 и 2019 годах в России оказалась затруднена деятельность объектов, расположенных в жилых домах, но принимающих туристов. В то же время действующим регулированием не запрещено нахождение средств размещения в жилых домах и частях жилых домов. При этом только на территории Республики Крым, Краснодарского края, Алтайского края, Республики Алтай работает более 15 тыс. средств размещения, находящихся в индивидуальных жилых домах.

"Отсутствие регулирования деятельности таких средств размещения негативно влияет на уровень обеспечения защиты прав потребителей, их безопасность, создает правовую неопределенность в вопросе предъявляемых к собственникам таких средств размещения требованиям, приводит к потерям бюджета", — говорится в пояснительной записке.

Как отмечают разработчики, чтобы обеспечить правовую определенность в вопросе регулирования деятельности гостевых домов и обеспечить предоставление потребителям качественных и безопасных услуг, не нарушая при этом требований Жилищного кодекса, необходимо разграничить гостевые дома и гостиницы. Законопроект вводит понятия "гостевой дом", "услуги гостевого дома", "классификация гостевых домов".

Законопроект вводит также уведомительный порядок осуществления деятельности по предоставлению услуг гостевого дома, в соответствии с которым лицо, намеренное предоставлять подобные услуги, направляет в Минэкономразвития соответствующее уведомление. На его основании ведомство присваивает гостевому дому регистрационный номер, вносит сведения о нем и о лице, представляющем услуги гостевого дома, в реестр гостевых домов и размещает его на своем сайте.

"Классификация гостевых домов осуществляется аккредитованными организациями в соответствии с правилами классификации гостевых домов, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, на добровольной основе. Также вводится запрет на использование в рекламе, названии гостевого дома и его деятельности категории, не соответствующей указанной в свидетельстве о присвоении ему определенной категории", — отмечается в пояснительной записке.

Из документа следует, что уведомительный порядок осуществления деятельности по предоставлению услуг гостевого дома предполагается ввести с 1 сентября 2023 года.

Как подчеркивают разработчики, "принятие законопроекта поможет вывести деятельность гостевых домов из "тени", обеспечить достоверное информирование потребителей об их услугах, будет способствовать повышению качества услуг и обеспечению защиты прав потребителей, что в конечном счете будет стимулировать развитие внутреннего туризма".

Комментируя законопроект, вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Алексей Мусакин подчеркнул, что регулирование гостевых домов – давно назревшая задача.

"Очень хорошо, что ее сейчас реализует Минэкономразвития. И дело здесь не только в том, чтобы обеспечить качество услуг и классификацию таких средств размещения для потребителя, хотя это очень важно", — отметил эксперт.

По его словам, легализация гостевых домов приведет к более честной конкуренции между ними и отелями.

"Мы всегда говорим о том, что такие гостевые дома должны быть, вопросов в этом нет. Большие отели тоже всегда с этим соглашались, потому что есть разные территории, варианты размещения и потребности у гостей. Но гостевой дом соответственно должен выплачивать налоги, тратить на коммунальные услуги также, как и гостиница, а не как частное лицо. В этот гостевой дом должны иметь доступ надзорные органы — Роспотребнадзор, МЧС и т.д. И затраты на квадратный метр или на номер тоже должны быть примерно сопоставимы", — подчеркивает Мусакин.

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский напомнил, что в России есть регионы, где номерная емкость гостевых домов превышает емкость гостиниц. Принятие законопроекта о гостевых домах, по его словам, позволит туроператорам официально работать с такими объектами.

"Поэтому принятие закона о гостевых домах – крайне важная задача. Документ направлен на обеспечение защиты потребителя, контроль со стороны государства, а также создание официальных отношений субъектов предпринимательской деятельности с другими субъектами. Он позволит туристической отрасли взаимодействовать более эффективно", — отметил он.

В свою очередь, вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков заметил, что в Краснодарском крае и Крыму больше 10 тыс. объектов, подпадающих под понятие гостевого дома. "Этот закон с одной стороны позволит увеличить количество легального номерного фонда, с другой — улучшит сервис и обеспечит безопасность для туристов", — заключил он.