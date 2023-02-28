"2022 стал годом экстренного перезапуска технологий и бизнес-процессов в туризме. Большинство иностранных онлайн-сервисов бронирования ушло с российского рынка, и это потребовало оперативного импортозамещения в сфере IT и продукта. На арену вышло множество отечественных сервисов, предлагающих актуальные концепции формирования и реализации туристических услуг", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" директор выставки Ольга Хоточкина.

Она отметила, что в 2023 году в России формируется новый вектор развития туризма и технологий. "На конференции Intelligent Travel Marketing мы обсудим как российские IT-компании смогли приспособиться к новым реалиям и какие перспективы открываются перед туристическим бизнесом", — добавила Хоточкина.

На конференции также обсудят основные тренды в формировании страхового продукта для турбизнеса, тренды 2023 года, доходы туркомпаний, работающих с новыми технологиями и другие вопросы.

В 2023 году "Интурмаркет" пройдет с 13 по 15 марта в ЦВК "Экспоцентр" в Москве.