Совместное решение сделать этот маршрут круглогодичным правительство Республики Марий Эл и ГЖД приняли в связи с его востребованностью.

Из столицы Татарстана поезд будет отправляться по пятницам, субботам и воскресеньям в 14:18 и прибывать в столицу Марий Эл в 17:45. В обратном направлении поезд будет отправляться по субботам, воскресеньям и понедельникам из Йошкар-Олы в 07:43 и прибывать в Казань в 11:07.

ГЖД связывает Центральный, Северо-Западный и Северный районы России с Поволжьем, Уралом и Сибирью, обслуживает 15 субъектов РФ.