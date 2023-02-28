На закрытии фестиваля будет представлена новая постановка на музыку двух шедевров Игоря Стравинского: Симфонии псалмов и мелодрамы "Персефона".
В рамках фестиваля будет работать фестивальный клуб, где будут проходить творческие встречи с участниками фестиваля, лекции, мастер-классы, перформансы, трансляции и обсуждения событий основной программы. События фестивального клуба бесплатные и доступны всем жителям города. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.
Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев, выдающийся импресарио и пропагандист русской культуры. В этом году фестивалю исполняется 20 лет. За все время проведения фестиваль стал одним из значимых ежегодных событий не только в Пермском крае, но и за его пределами.