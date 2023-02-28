В концертную программу открытия фествиаля вошли три произведения Петра Чайковского, музыкально или сюжетно связанные с Италией: оркестровая фантазия по мотивам "Ромео и Джульетты" Уильяма Шекспира, симфоническая фантазия "Франческа да Римини" на сюжет о трагической любви двух влюбленных, почерпнутый в "Божественной комедии" Данте Алигьери, а также Итальянское каприччио.

На закрытии фестиваля будет представлена новая постановка на музыку двух шедевров Игоря Стравинского: Симфонии псалмов и мелодрамы "Персефона".

В рамках фестиваля будет работать фестивальный клуб, где будут проходить творческие встречи с участниками фестиваля, лекции, мастер-классы, перформансы, трансляции и обсуждения событий основной программы. События фестивального клуба бесплатные и доступны всем жителям города. Для студентов творческих вузов будет подготовлена образовательная программа.

Дягилевский фестиваль — один из крупнейших музыкальных форумов в России. Он проходит в Перми, где провел детство Сергей Дягилев, выдающийся импресарио и пропагандист русской культуры. В этом году фестивалю исполняется 20 лет. За все время проведения фестиваль стал одним из значимых ежегодных событий не только в Пермском крае, но и за его пределами.