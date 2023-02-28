"Акция раннего бронирования была проведена далеко не всеми туроператорами по турецкому направлению. Связано это с опасениями по возможности выполнения своих чартерных программ на территории Турции. Пока этот вопрос не урегулирован, турецкие власти гарантии нам не дали", — сказал Мальцев.

По его словам, туроператоры обеспокоены тем, что "турецкое правительство подвергается серьезному давлению со стороны властей США, цель которого — чтобы российские авиакомпании не имели возможности на территорию Турции направлять свои авиационные суда марки Boeing".

"Если им это удастся, то наши авиаторы смогут отправлять в Турцию только российские самолеты. Более того, даже российские самолеты, где большое количество комплектующих не отечественного производства, также могут подвергаться определенным угрозам — конфискация, запрет на их обслуживание", — добавил Мальцев.

Как сообщалось, после введения западных санкций российские авиакомпании серьезно сократили число международных рейсов, в том числе в "дружественные" страны. Решение последовало за массовыми арестами авиатехники за рубежом. Росавиация рекомендовала приостановить рейсы с использованием самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний и зарегистрированных не в РФ.