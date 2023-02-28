По состоянию на утро вторника по американскому времени, отменено 84 рейсов в аэропорту Ла-Гуардия, около 40 в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди, а также более 30 — в Международном аэропорту Логан. Кроме того, более 500 рейсов задержано.

Снежная буря обрушилась на ряд районов штатов Коннектикут, Нью-Йорк, Массачусетс, Нью-Джерси и Род-Айленд. В Массачусетсе из-за погодных условий отменены занятия в школах. Власти штата также предупредили о возможных отключениях электроэнергии. По прогнозу местных метеорологических служб, в Бостоне уровень осадков может достигнуть 13 см, на западе Массачусетса, Вермонта и Коннектикута — до 25 см.