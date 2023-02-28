"Аэрофлоту" и "России" выданы допуски на полеты семь раз в неделю из Владивостока в китайские Яньцзи, Чаньчунь, и Харбин.

Red Wings запаслась допусками на рейсы три раза в неделю из Владивостока в Шеньян, Ордос, Хух-Хото, Маньчжурию, а также дважды в неделю — в Чаньчунь.

Минтранс РФ накануне сообщал, что число авиарейсов между РФ и Китаем в этом году значительно вырастет. "Этому будет способствовать снятие ограничений на пересечение границы китайской стороной, ранее введенных из-за пандемии коронавируса, а также восстановление процедуры организации безвизовых поездок групп туристов", — отмечало министерство.

Для полетов за рубеж российские авиакомпании обладают 182 иностранными самолетами, в том числе дальнемагистральными, которые не имеют ограничений и правовых рисков для совершения международных полетов. Число таких самолетов продолжает расти за счет их выкупа российскими перевозчиками у иностранных собственников и перевода в национальный реестр, добавлял Минтранс.