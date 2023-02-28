"Предварительно установлено, что 28 февраля, в вечернее время произошло обрушение этажей здания гостиницы, строительство которой началось осенью прошлого года на перекрестке улиц Василенко — Воронкова. В результате строящееся здание оказалось почти полностью разрушено", — говорится в сообщении.

Прокуратура Благовещенского района проверяет законность строительства, исполнение градостроительного законодательства, в том числе выдачу разрешения на строительство, обеспечение безопасности при проведении работ. По предварительной информации, пострадавших нет. Для обеспечения безопасности территория строительной площадки обесточена и огорожена, обеспечена охрана. Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что на момент обрушения полностью были возведены два этажа будущей гостиницы, которую строил частный предприниматель.