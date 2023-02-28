«В марте 2022 года началась мощная перестройка рынка онлайн-бронирований объектов размещения. Каналы, о которых гости знали, но отдавали предпочтение Booking.com, заняли его место и поделили между собой освободившийся рынок», — рассказал основатель и СЕО платформы для гостиничного бизнеса TravelLine Александр Галочкин.

По оценкам эксперта, на продажи отелей через сайты в 2021 году приходилось порядка 24%, в 2022 году доля прямых онлайн-бронирований составила 52%.

По данным туроператора «Алеан», количество прямых бронирований через модуль на сайте компании выросло примерно на 25%. При этом общая численность заявок от частных клиентов в 2022 году возросла примерно на 40%.

Также в туркомпании отметили, что число повторных визитов на сайт для бронирования в 2022 году выросло на 47% по сравнению с 2021 годом.

«В целом мы видим четкий тренд на самостоятельные бронирования как объектов размещения, так и пакетных туров. Принимая во внимание тот факт, что туристы повторно возвращаются, можно сделать вывод, что такие бронирования становятся для них нормой. Речь идет не только о традиционном отпуске на море, но и о коротких путешествиях. Когда сервис Booking.com покинул российский рынок, наш клиент стал намного активнее, но при этом гораздо требовательнее к простоте, прозрачности и надежности бронирований», — пояснила коммерческий директор компании Оксана Булах.

Как отметили в TravelLine, стоимость проживания в объектах размещения выросла, а глубина бронирований значительно сократилась и составляет в среднем около недели.

Booking.com – крупнейший в мире сервис бронирования отелей и временного жилья, предлагающий около 30 млн подобных объектов. Входит в американский Booking Holdings Inc, на российский рынок агрегатор вышел в 2007 году.

В марте 2022 года Booking.com, а также сервис по бронированию частного жилья для туристов Airbnb прекратили работу в России. По оценкам экспертов, в общем объеме онлайн-бронирований отелей на российском рынке Booking.com принадлежала наибольшая доля, которая составляла, по разным данным, от 60 до 70%.