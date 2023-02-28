"Начался демонтаж надземных конструкций спального (третьего) корпуса санатория "Сестрорецкий курорт" — первый этап реновации здравницы", — сказал собеседник агентства.

В компании уточнили, что работы идут на основании разрешения Госстройнадзора от 16 февраля 2023 года, проект получил положительное заключение экспертизы и согласован комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА) и комитетом по охране памятников (КГИОП) Петербурга.

"Здание спального корпуса, согласно справке КГИОП, не относится к числу объектов культурного наследия (выявленных объектов культурного наследия). Никаких иных официальных документов по этому поводу в распоряжение компании не поступало", — сказал собеседник.

После реконструкции спальный корпус должен будет вместить порядка 400 номеров, 100 кабинетов для врачей и бальнеологии, оздоровительный комплекс с бассейном с минеральной водой и другую санаторную инфраструктуру.

Видео сноса корпуса санатория появилось в социальных сетях утром вторника. Некоторые жители выступают против проекта. Представитель инициативной группы "Защита санатория Сестрорецкий курорт" Анна Шушпанова сообщила "Интерфаксу", что 21 февраля в КГИОП была направлена заявка на включение третьего корпуса в список объектов культурного наследия.

"Заявка была подана через электронную приемную, она пока не рассмотрена, значит, сносить нельзя. Я уведомила о заявке Следственный комитет и прокуратуру", — сказала Шушпанова.

"Интерфакс" пока не располагает комментарием КГИОП.

Пресс-служба администрации Курортного района Петербурга в разговоре с агентством также сообщила об имеющемся, по ее данным, у "Группы ЛСР" разрешении на работы от 16 февраля.

ПАО "Группа ЛСР" приобрело 87% ОАО "Санаторий "Сестрорецкий курорт" летом 2021 года. Девелопер планирует перестроить основной корпус санатория 1978 года с последующим увеличением числа номеров, а также воссоздать историческое здание курзала — концертного зала на территории курорта, который в начале XX века был одним из крупнейших в Европе. Плановый срок строительства — около трёх лет.