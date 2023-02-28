«Гостиницы Анталийского побережья смогут вовремя открыться для туристов, несмотря на то, что сейчас в них размещены люди, пострадавшие от стихийного бедствия. К началу летнего сезона правительство Турции планирует перевести беженцев в другие жилые объекты», — цитирует его портал Turizmguncel.

Гюнгор добавил, что сейчас ведется подготовка объектов размещения региона к приему туристов.

Он отметил, что в случае, если туристический сезон не удастся начать вовремя в соответствии с заключенными в зимние месяцы контрактами, отельеры столкнутся с серьезными проблемами, а турбизнес Турции может оказаться в кризисе.

Ранее президент Средиземноморской ассоциации отельеров (AKTOB) Каан Кавалоглу заявил изданию Oxygen, что в отелях Турции размещено более 65 тыс. пострадавших от землетрясений, и гостиницы готовы принимать людей из зоны бедствия до 15 марта. Он подчеркивал, что невозможно размещать беженцев в отелях в течение длительного времени, так как в этом случае они должны отменять бронирования туристов и выплачивать за это большие компенсации.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в юго-восточной Турции в ночь на 6 февраля, за ним последовала серия эхо-толчков, магнитуда одного из которых составила 7,6. Подземные толчки привели к серьезным разрушениям и жертвам в стране, а также в соседней Сирии. Общее число погибших в Турции превысило 44 тыс.