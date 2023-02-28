"По нашим данным, туристический поток в 2022 году соответствовал уровню 2021 года, несмотря на закрытые аэропорты. На 2023 год прогнозируем примерно тот же показатель", — сказал Титов.

Он отметил, что на территории центра расположено семь действующих ресторанов и кафе, музейно-исторический комплекс, отель, база отдыха, йога-кемпинг и автокемпинг, с 2022 года организована онлайн-трансляция с виноградников компании. В 2023 году группа продолжит обновление экспозиций музейного комплекса, который посвящен истории "Абрау-Дюрсо", а главным событием года считает открытие отеля на 111 номеров на берегу озера Абрау.

Ранее сообщалось, что турпоток в "Абрау-Дюрсо" в 2021 году составил 500 тыс. человек.

"Абрау-Дюрсо" — ведущий производитель игристых вин в России. Группа реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других. В 2021 году ее выручка увеличилась на 15%, до 10,15 млрд рублей, чистая прибыль — до 1,3 млрд рублей с 1,1 млрд рублей в 2020 году. Продажи выросли на 11,8%, до 45,9 млн бутылок, в том числе продажи алкогольной и безалкогольной продукции собственного производства — на 12%, до 44,6 млн бутылок. Общий объем инвестиций в развитие виноградников ГК "Абрау-Дюрсо" по итогам 2021 года составил 540 млн рублей, было высажено 116 га.

Помимо виноделия компания развивает другие направления, диверсифицируя бизнес: туризм, производство крепких и безалкогольных напитков, пищевых масел, а с этого года начала производство косметики.