Молодой самец по кличке Дон родился летом в Ульяновском зоопарке. На Вологодчину его привезли в конце 2022 года.

"Он уже прошел карантин и вышел в просторный уличный вольер, где уже много лет живут его сородичи — северные олени. Новичка встретили "по-дружески". Никто из старожилов не проявлял агрессии к новоселу. Дон быстро освоился на новом месте: привыкает к сотрудникам Зоосада, к своим новым соседям, присматривается к животным, которые живут в соседних вольерах", — говорится в сообщении.

Директор зоосада Андрей Солодков рассказал "Интерфаксу", что теперь в зоосаде насчитывается девять северных оленей и два пятнистых.

"Животные не используются в развлекательных целях, их не запрягают в сани Деда Мороза, хотя в северных регионах страны это традиционное средство передвижения", — отметил Солодков.

Он добавил, что в ближайших планах зверинца — закупка зубров, двух самок и самца. Вольер для них уже подготовлен.

Дикий северный олень считается одним из самых значимых арктических видов. В России этот вид обитает на севере Русско-европейской равнины, в горах Урала, в сибирской тайге и на Дальнем Востоке. Он заселяет как равнинные, так и горные районы, живет в тундре, лесотундре, хвойных лесах, неприхотлив в еде и привык к растительной пище, которую зачастую добывает прямо из-под снега. Численность дикого северного оленя в России составляет не более одного миллиона голов.