«Иностранный турпоток на Шри-Ланку второй месяц подряд превышает 100 тыс. человек. По словам министра туризма Харина Фернандо, с 1 по 26 февраля посетили 100,53 тыс. туристов», — пишет издание.

По данным Минтуризма, лидером по числу туристов в феврале с большим отрывом снова стала Россия, откуда приехали 26,7 тыс. туристов. Доля РФ составляет 26% в общем турпотоке. На втором месте Индия (12,9 тыс.). Замыкает тройку Великобритания (8,12 тыс.). Далее следуют Германия (7,25 тыс.) и Франция (5,84 тыс.).

Также в топ-10 попали Австралия (2,9 тыс.), Канада (2,8 тыс.), США (2,26 тыс.), Израиль (2,07 тыс.) и Мальдивы (1,72 тыс.).

Как отметил министр, власти приложили большие усилия, чтобы авиакомпании возобновили полеты на Шри-Ланку, а отрасль туризма стала возрождаться после пандемии коронавируса.