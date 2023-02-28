Как напоминают в РСТ, в сентябре Еврокомиссия приостановила действие соглашения между Россией и Евросоюзом об облегченном визовом режиме. В результате выросли консульский сбор и сроки оформления, увеличился список документов, а также значительно сократилась доля выдаваемых многократных виз.

«Осенью, сразу после изменения визового режима, было очень много желающих оформить визы впрок. Из-за ажиотажного спроса образовались огромные очередь в консульства, визу можно было ждать до полугода. Туристы получали много отказов. Сейчас ситуация с оформлением виз в Европу стала спокойнее: шенгенские визы выдают, сократились сроки рассмотрения: иногда визы можно получить и за полторы недели», — говорится в сообщении.

При этом, по информации туркомпаний, документы россиян консульства стали проверять тщательнее, а к их списку добавилась выписка из банка с движением средств за три месяца.

«Записаться на подачу документов стало легче, особенно в консульствах Венгрии и Греции, которые в основном выдают однократные визы на сроки поездки. Проще стало с записью и в консульствах Испании и Италии», — отмечают в РСТ.

Как подчеркивают туроператоры, сложнее всего записаться в визовый центр Франции.

«Мест выделяют очень мало, иногда записи приходится ждать месяц-два. Зато Франция не теряет статуса самого лояльного европейского государства – если повезет, могут открыть мультивизу на 5 лет», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что компании-посредники используют ботов для записи на подачу документов в консульства европейских стран с тем, чтобы потом продавать временные слоты желающим оформить визы.