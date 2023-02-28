Фото: Департамент культуры и туризма Абу-Даби

По данным департамента, в 2022 году поток иностранных туристов приблизился к уровню допандемийного 2019 года, когда в эмирате побывали 11,35 млн иностранных гостей. Точное число посетивших Абу-Даби российских туристов пока не известно, но в департаменте культуры и туризма российский рынок назвали одним из самых быстрорастущих.

До пандемии первые места по числу туристов занимали Китай, Индия, США, Великобритания и Япония. Россия входила в первую десятку по этому показателю. Сейчас ситуация меняется, и по итогам 2022 года РФ, скорее всего, войдет в первую пятерку стран-поставщиков туристов.

Росту турпотока в Абу-Даби в прошлом году способствовало большое число рейсов из Москвы и регионов. Прямые рейсы в эмират выполняют авиакомпании Etihad и Air Arabia.

Фото: Департамент культуры и туризма Абу-Даби

По оценке департамента культуры и туризма, наибольшее количество туристов в массовом сегменте в прошлом году обслужил на направлении туроператор FUN&SUN. В сегменте дорогих туров победителем стал туроператор «Арт Тур». В номинации «Прорыв года» первое место заняла компания «Русский экспресс».

Среди организаторов деловых поездок первое место заняло новосибирское агентство «Глобус Тур», организовавшее выезд в Абу-Даби для 400 человек.

Среди онлайн-трэвел агентств первое место занял сервис бронирования отелей «Островок», отправивший в 2022 году в Абу-Даби более 6 тыс. туристов.

Самым популярным отелем эмирата у россиян стал отель Rixos Premium Saadiyat Island, где за пошлый год отдохнуло более 5 тыс. туристов из РФ.

Лучшей авиакомпанией стала Air Arabia.

Авиакомпания Etihad также вручила награды своим лучшим партнерам в России. Среди них – туроператоры Coral Travel, Space Travel, «Авиацентр», «ВИП Сервис», «Русский экспресс».