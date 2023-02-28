При этом в отдельных районах Мурманской области наблюдается порывистый ветер скоростью до 18-23 м/с, на побережье — до 30 м/с.

В результате погода повлияла на работу дорожной сети, аэропорта "Мурманск" и горнолыжных комплексов.

Так, по данным "Мурманскавтодора" из-за непогоды, с вечера понедельника закрыты для проезда дорога Кола-Серебрянские ГЭС, включая автоподъезд к селу Териберка, региональная дорога Заполярный-Сальмиярви, участок федеральной трассы "Кола" с 1149 км по 1381 км и с 1408 км по 1510 км.

Пресс-служба аэропорта "Мурманск" (входит в холдинг "Новапорт") сообщила о штатной работе воздушной гавани, однако по решению командиров воздушных судов несколько самолетов ушли на запасные аэродромы. По данным онлайн-табло аэропорта, задерживается прибытие пяти рейсов — трех из Санкт-Петербурга и двух из Москвы.

Кроме того, сильный ветер и метель помешал работе горнолыжных комплексов (ГК). Так, в Кировске закрыты ГК "Кукисвумчорр" и "Большой Вудъявр", в Мурманске — "Южный склон" и "Огни Мурманска".