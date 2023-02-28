«Мы, безусловно, еще поборемся за перенос сроков наступления ответственности. Однако надо понимать, что электронная путевка уже работает. И все туроператоры должны туда вносить данные. У нас не наступил пока только срок ответственности туроператора за непредоставление этих данных. Он наступает 1 сентября, причем и для внутренних туроператоров, и для выездных. Но мы еще попробуем побороться. У нас есть тактический план», — рассказал он в онлайн-эфире.

Как отметил Уманский, несмотря на то, что вопрос о переносе сроков будет подниматься, туроператорам необходимо зарегистрироваться в этой системе, чтобы не попасть под штрафы или другие санкции, например, исключение из реестра туроператоров.

По словам президента РСТ, из системы удалось исключить почти все нежелательные требования, за исключением указания стоимости реализуемого продукта для туриста.

«Сложившаяся бизнес-практика такова, что турагент реализует путевку для туриста по той цене, о которой он с ним договорился. Бывает, что она ниже, но чаще она несколько выше, чем та, по которой турагент получил турпродукт от туроператора», — рассказал Уманский.

Он уточнил, что это связано не с наценкой от турагента, а с тем, что туроператор чаще передает турагенту продукт с комиссионным вознаграждением.

«Здесь предстоит найти решение, при котором турагент передает обратно туроператору данные о стоимости путевки и туроператор вносит их в «Электронную путевку», — пояснил Уманский.

Президент РСТ подчеркнул, что ответственность за предоставленные данных в систему предполагается двухсторонняя. Если турагент не передал туроператору данные о стоимости, то он несет за это ответственность. Если туроператор не внес данные или внес их с ошибкой, то это его ответственность.

«Электронная путевка» – система сбора данных, в которую туроператоры должны вводить подробные параметры каждого проданного турпакета и его стоимость. Согласно закону, вступившему в силу 1 сентября 2022 года, туроператор должен передавать в единую информационную систему электронных путевок сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, по окончании каждого календарного месяца.

Ответственность за осуществление деятельности без передачи сведений, содержащихся в договоре о реализации турпродукта, в систему «Электронная путевка» должна была наступить для туроператоров по выездному туризму 1 марта 2023 года, но срок был перенесен на полгода.