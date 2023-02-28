Петербургский аэропорт "Пулково", по данным городской администрации, с утра вторника временно не принимал и не отправлял самолеты. Причины возникновения ситуации не указывались. Впоследствии источник в авиаотрасли сообщил "Интерфаксу", что "Пулково" вновь принимает и отправляет рейсы без ограничений. Сам аэропорт о возобновлении работы в нормальном режиме официально пока не заявлял.

По данным "Уральских авиалиний", речь идет о получении разрешений по рейсам Санкт-Петербург — Екатеринбург и Екатеринбург — Санкт-Петербург.

"Рейс U6-571 по маршруту Санкт-Петербург — Екатеринбург готовится к взлету. Разрешение на вылет получено", — отмечается в сообщении.

Кроме того, готовится к посадке в "Пулково" точно по расписанию рейс U6-623 Екатеринбург — Санкт-Петербург.

Как сообщалось ранее, вслед за сообщением властей города о приостановке приема и отправки самолетов в "Пулково", авиакомпания "Россия" около 11:30 мск сообщила, что скорректировала выполнение нескольких рейсов в Петербург и из него. Перевозчик отметил, что корректировки были сделаны "в соответствии с поступившей из Госкорпорации по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства".

В частности, рейс FV 6018 Москва ("Внуково") — Санкт-Петербург был отправлен в аэропорт вылета. Ожидалась также задержка вылетов из Санкт-Петербурга рейсов FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 в Москву (Внуково), FV 6565 в Сочи, FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск.