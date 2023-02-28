"На данное время ограничения использования воздушного пространства Санкт-Петербурга сняты. Аэропорт "Храброво" возобновил работу в стандартном режиме. Но задержки прибытия и вылета рейсов в Калининград сохраняются в пределах 2-3 часов в связи с ранее внесенными изменениями в расписание", — сказали в пресс-службе.

К этому часу задерживается прибытие 7 рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. На отправку — 5 рейсов в те же города и Пермь.

Перерыв в обычной работе "Храброво" был связан с поступившей от Госкорпорации по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства в районе Санкт-Петербурга.

В настоящее время все российские самолеты совершают полеты в Калининград через воздушное пространство Санкт-Петербурга и далее над Балтийским морем. Это связано с запретом Литвы на пролет самолетов РФ в рамках антироссийских санкций ЕС.