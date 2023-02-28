"Самые последние археологические исследования в (Успенском) соборе привели к тому, что в его пространстве мы нашли фрагменты фундаментов более древних храмов, стоявших на этом месте. Это собор времени Ивана Калиты, который относится к 1327 году, и фрагменты собора архитекторов Кривцова и Мышкина, который, согласно летописям, был разрушен в 1474 из-за землетрясения. И известно, что после этого в Россию были приглашены итальянские мастера, которые возвели ныне существующий собор", — сказала Гагарина на пресс-конференции во вторник.

Она уточнила, что планируется раскрыть еще четыре шурфа, чтобы понять, в каком состоянии находятся эти фундаменты и можно ли будет в дальнейшем сделать археологические окна и демонстрировать их посетителям.

"Мы считаем, что это очень перспективное исследование, которое позволит определить границы утраченных храмов, потому что мы не знаем, насколько большими они были, и сделать графические реконструкции. Я хочу подчеркнуть, что это самые древние остатки храмов, которые были найдены на территории Московского Кремля на сегодняшний момент", — добавила она.

Гагарина напомнила, что сейчас проходит третий этап реставрации Успенского собора.

Кроме того, в рамках реставрации после выемки почти половины икон центрального иконостаса, в верхней части, на столбе, были обнаружены сохранившееся "изображение Девы Марии из сцены "Благовещение" — оно находилось под несколькими слоями записей XVIII-XIX веков".

"Ниже, на верхней части алтарной стены, был обнаружен небольшой цикл из двух сцен, посвященный преподобной Марии Египетской. Для русских стенописей первой половины XVII века это довольно распространенная тема, хотя местоположение цикла высоко на алтарной стене аналогии не имеет. К югу от цикла Марии Египетской открылась огромная двухъярусная композиция "Происхождение честных древ Животворящего Креста", — добавила Гагарина.

Она уточнила, что эти сцены, по всей видимости, принадлежат к основному слою росписи собора 1643 года. Они находились под частичной записью, которая лежала на ликах и руках персонажей. "По стилю эта запись может быть датирована концом XVIII века. Эти данные согласуются с известием о том, что в 1773 году живопись собора была впервые поновлена по приказу императрицы Екатерины II", — рассказала Гагарина.