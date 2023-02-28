По его словам, за счет средств, полученных из федерального бюджета, реализованы 10 проектов по строительству модульных некапитальных объектов размещения, что позволило создать дополнительно 104 номера (409 койко-мест).

"Процедуру классификации прошли 27 гостиниц и других средств размещения, общее число которых в республике возросло в 1,5 раза. Количество коллективных средств размещения увеличилось на 23%", — сказал Абулмуслимов.

Председатель правительства также отметил рост количества туроператоров в республике — более чем в 2 раза по сравнению с 2021 годом, число туристических маршрутов выросло на 30 %.

Как сообщалось, объем оказанных услуг туристской индустрии в Дагестане в 2022 году вырос на 15% — до 7,951 млрд рублей.

Сообщалось также, что Дагестан в 2022 году увеличил объем поддержки туристических предприятий в 28 раз — до 278 млн рублей.