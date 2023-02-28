Как сообщила пресс-служба авиакомпании, корректировки произведены "в соответствии с поступившей из Госкорпорации по ОрВД информации об ограничении использования воздушного пространства".

Рейс FV 6018 Москва ("Внуково") — Санкт- Петербург отправлен в аэропорт вылета. Ожидается также задержка вылетов из Санкт-Петербурга рейсов FV 6105 в Нижний Новгород, FV 6325 в Калининград, FV 6019 в Москву (Внуково), FV 6565 в Сочи, FV 6569 в Сочи, FV 6447 в Кировск.

Телеграм-канал администрации Санкт-Петербурга утром во вторник сообщил, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. Причины возникновения ситуации не указывались. Согласно сообщению, в аэропорту была объявлена задержка рейсов до 12 часов, "аэропорт и его службы работают в штатном режиме".