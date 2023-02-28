В легкоатлетическом манеже пройдут Кубок России по скалолазанию в дисциплине "скорость" и всероссийские соревнования по скалолазанию в дисциплинах "трудность" и "боулдеринг".

В состязаниях примут участие 165 сильнейших скалолазов из 26 российских регионов.

За Кубок России будут бороться такие титулованные спортсмены, как призер чемпионата мира Александр Шиков, чемпионка Европы Екатерина Баращук, обладательница рекорда России вице-чемпионка мира Юлия Каплина, обладатель Кубка мира Владислав Деулин, победитель Всемирных игр Дмитрий Тимофеев, победители первенства мира Ярослав Пашков, Петр Земляков, Полина Кулагина Камилла Кушаева.

Во всероссийских соревнованиях примут участие чемпионка Европы Динара Фахритдинова, призер чемпионата Европы Дмитрий Факирьянов, чемпион мира Алексей Рубцов, призер Кубка мира Екатерина Киприянова.

Организаторами мероприятия выступили министерство спорта РФ, федерация скалолазания России, а также департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области и региональная федерация скалолазания.