"До конца дня вода в Евпатории, Красноперекопске и селах окружающих будет", — сказал Аксенов.

Глава Крыма также сообщил о планах отремонтировать магистральный водовод, который снабжает евпаторийский регион. "Крупные аварии там раз в год. На следующий год — в плане, мы это все сделаем", — отметил он.

Как сообщалось, водоснабжение Евпатории, Красноперекопска и ближайших к ним сел было ограничено в ночь на вторник из-за коммунальных аварий на магистральных водоводах.

В Евпатории без воды остались около 120 тысяч человек, закрыты школы и детские сады, в Красноперекопске — порядка 24 тысяч абонентов.