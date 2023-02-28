Кроме того, комитет по развитию туризма Петербурга вступил в альянс в категории "организации".

"Церемония вручения сертификатов состоялась в китайском городе Ханчжоу в рамках 2-й Генеральной ассамблеи ВТА и ее ключевого события — международного туристского форума Xianghu Dialogue", — говорится в сообщении.

От имени города сертификаты принял генеральный консул РФ в Шанхае Дмитрий Лукьянцев.

Всемирный туристический альянс — некоммерческая международная организация, созданная в 2017 году для сотрудничества в области развития туризма. В нее входят национальные ассоциации, предприятия, города, СМИ, международные организации и университеты. Штаб-квартира находится в Китае.

На текущий момент в ВТА помимо Петербурга и Москвы входят порядка двадцати городов Европы и Азии.