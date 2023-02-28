"Уже летом мы планируем приступить к строительным работам, а до этого времени определимся с подрядными организациями, которые выйдут на стройку", — приводятся в сообщении слова директора по капитальному строительству УК "Аэропорты регионов" Андрея Землякова.

В документах на электронной торговой площадке "РТС-тендер" отмечается, что прием заявок на выполнение подготовительного этапа строительства завершится 14 марта, 3 апреля состоится подведение итогов. Подрядчик должен сдать участок к началу лета.

Запрос коммерческих условий по возведению основных конструкций здания нового аэровокзального комплекса завершится 16 марта. Проведение переговоров планируется завершить до 24 апреля. Срок выполнения контракта — 1 мая 2024 года.

В рамках проекта комплексной реконструкции инфраструктуры международного аэропорта Благовещенска будет построен новый терминал внутренних и международных воздушных линий площадью не менее 25 тыс. кв. м с суммарной пропускной способностью 1,3 млн пассажиров в год. Проект также предполагает возведение нового грузового комплекса мощностью не менее 6 тыс. тонн грузов в год.

Как сообщалось, возведение аэропортового комплекса будет идти параллельно со строительством новой взлетно-посадочной полосы. Международный терминал аэропорта Благовещенска включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Приамурья. Объем инвестиций превышает 7 млрд рублей.

В апреле 2021 года ООО "АБС Благовещенск" подписало с правительством Амурской области концессионное соглашение о развитии аэропорта, он передан в управление на 30 лет. Инвестор планирует построить новый пассажирский терминал и грузовой комплекс до 2025 года.

"Международный аэропорт Благовещенск" (Игнатьево) расположен в 15 км к северо-западу от Благовещенска, в 3,5 км от государственной границы с Китаем.