"Безопасность пассажиров и экипажа остается приоритетом номер один для Wizz Air, и вследствие последних событий в Молдавии и высокого, но не неизбежного риска в воздушном пространстве страны, Wizz Air приняла трудное, но ответственное решение приостановить все рейсы в Кишинев", — говорится в заявлении компании (цитата news.ro).

Прекращение полетов запланировано с 14 марта. Клиенты, которые бронировали билеты напрямую через сайт wizzair.com или мобильное приложение авиакомпании, получат уведомление по электронной почте и смогут выбрать другой билет, возврат 100% стоимости билета или возврат 120% оплаченного тарифа в качестве кредита для будущих бронирований.

В авиакомпании отметили, что для пассажиров из Молдавии откроют дополнительные рейсы из румынского аэропорта Яссы (в 160 км от Кишинева). В частности, речь идет о прямом рейсе Яссы-Берлин, а также о полетах в Барселону, Милан, Болонью, Рим, Дортмунд, Ларнаку, Лондон и Венецию.

Рейсы Кишинев-Будапешт, Кишинев-Прага приостановлены без какой-либо альтернативы.

В октябре 2022 года Wizz Air объявил о временном закрытии базы в Кишиневе и ее переносе в Румынию. Тогда перевозчик заявил, что продолжит свою работу из Кишинева, но сократит число рейсов.

Wizz Air летает по более чем 600 маршрутам по всей Европе и за ее пределами. У компании свыше 15 аэропортов базирования в разных странах.