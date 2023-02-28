"Salam Air планирует начать выполнение прямых регулярных рейсов по маршруту Маскат — Алматы с 1 июля 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах типа А320neo и А321neo", — говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.

Salam Air — оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате (Оман). Начала выполнять полеты в 2016 году. Авиакомпания выполняет международные рейсы порядка в 20 стран мира (Чехия, Босния и Герцеговина, Судан, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Индия и т.д.) по 30 маршрутам. В парке авиакомпании имеется 11 воздушных судов типа Airbus А320neo, A321neo.