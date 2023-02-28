По оперативным данным, подземный толчок энергетическим классом 9,6 магнитудой 3,1 произошел в 11:11 по местному времени (6:11 мск). Эпицентр находился в южной части акватории Байкала, в 35 км восточнее истока реки Ангары, возле мыса Кадильный.

Согласно данным сейсмологов, новый подземный толчок произошел рядом с эпицентром землетрясения энергоклассом 11,8 магнитудой 4,3, которое регистрировалось 16 февраля текущего года. Как сообщалось, в эпицентре интенсивность толчка была 5,9 баллов, в Иркутске ощущалось 3 балла.

Байкальская рифтовая зона, где, по предположению ученых, идет расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяженность около 2 тыс. км. В ее центральной части находится озеро Байкал, на юге — озеро Хубсугул (Монголия), на севере — горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

Усиление сейсмической активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.