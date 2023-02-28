"Пепловый шлейф распространяется к северо-востоку от вулкана в сторону Берингова моря. На пути его распространения населенные пункты отсутствуют", — говорится в сообщении.

Пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано. Туристических групп рядом с вулканом нет.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек.

Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Активность Шивелуча усилилась в мае 2009 года. В результате этого купол вулкана прорезала расщелина глубиной около 30 м.