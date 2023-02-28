"Сейчас у нас 23 борта самолетной и вертолетной техники. И мы планируем в этом году заключать новые сделки, в том числе и по утвержденной правительством программе поддержки лизинга воздушных судов с софинансированием из ФНБ", — сказал он.

Калинкин подчеркнул, что специфика программы предусматривает "достаточно серьезную подготовку".

"Под каждую авиакомпанию и, соответственно, воздушное судно необходима финансово-экономическая модель как обоснование для выделения льготных средств. В рамках программы необходимо доказать Минфину, Минэкономразвития и Минпромторгу состоятельность финансовой модели: что это приобретение не ради приобретения, а сделка, подкрепленная расчетами", — пояснил он.

Глава компании уточнил, что в большей мере "Газпромбанк Лизинг" ориентируется на покупку вертолетов.

"В стране очень старые вертолеты, которым по 40-50 лет, и они до сих пор находятся в эксплуатации. И, по нашим данным, внутренний рынок перевозок на вертолетах будет расти. Однако ограничений на покупку самолетов у нас нет", — сказал Калинкин.

Часть машин пойдет на замену старых вертолетов, другая — на расширение парка, в том числе для сферы туризма, к примеру, на Алтае.

"Ограничения по объему финансирования у нас отсутствуют, это может быть и десять, и сто вертолетов. Сейчас стоимость вертолета в среднем варьируется от 400 млн рублей до 600 млн рублей. Есть новые модели стоимостью 1,5 млрд рублей, но это скорее единичные случаи", — резюмировал он.