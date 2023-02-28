"Наконец-то возвращается китайское направление. Уже сейчас выполняются регулярные полеты между Хабаровском и Харбином, как российской авиакомпанией "Аврора", так и китайской авиакомпанией Hainan Airlines", — - сказал он.

По его словам, сейчас каждой авиакомпанией выполняются по одному рейсы в неделю.

"Но уже в марте частота рейсов "Авроры" будет увеличена до двух в неделю". Китайская авиакомпания также планирует увеличение частоты рейсов", — отметил он.

Кондратчик подчеркнул, что спрос на авиаперелеты есть.

"Наблюдался ажиотаж в период китайского Нового года. Китайские граждане два года пандемии не были дома и хотели вернуться на родину навестить семьи. Мы ожидаем восстановление и традиционного туристического спроса с началом выдачи виз со стороны КНР гражданам России", — сообщил Кондратчик.

Он уточнил, что до пандемии китайские авиакомпании рейсы в Хабаровск не выполняли.

Ранее сообщалось, что "Аврора" на регулярной основе уже выполняла полеты в Харбин.

В ноябре 2022 года авиакомпания возобновила прямые полеты из Хабаровска в Харбин (КНР) один раз в неделю на воздушных судах A319.

Одна из крупнейших китайских авиакомпаний Hainan Airlines запустила регулярные рейсы по маршруту Хабаровск — Харбин 10 декабря. Рейсы один раз в неделю, по вторникам. На маршруте задействовано воздушное судно Boeing 737-800.

Между тем, по данным министерства туризма Хабаровского края, запуск полетной программы не означает восстановления туристических обменов между Россией и Китаем. Сейчас в Генконсульство КНР в Хабаровске можно подать документы на получение экипажной, гостевой, рабочей, деловой, семейной и долгосрочной учебных виз. По мнению экспертов, возобновление регулярного пассажиропотока между странами возможно к лету этого года.