"Так, 21 февраля авиакомпании Sichuan Airlines возобновила полеты в Чэнду. Рейсы выполняются два раза в неделю на Airbus А330-300 по средам и воскресеньям. С 23 февраля возобновила рейсы в Циндао авиакомпания Beijing Capital Airlines. Рейсы выполняются два раза в неделю по четвергам и воскресеньям на Airbus A330. С 26 февраля авиакомпания China Eastern Airlines возобновила полеты в Шанхай. Перевозчик будет летать 3 раза в неделю по средам, пятницам и воскресеньям. Рейсы выполняются также на воздушном судне А330-300", — говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе "Шереметьево", на сегодняшний день полеты из аэропорта выполняют шесть китайских авиаперевозчиков, в числе которых также авиакомпании Hainan Airlines, Air China и China Southern Airlines.

"Открытие прямых рейсов в Чэнду, Циндао и Шанхай из "Шереметьево" позволит удовлетворить ожидаемый спрос на перелеты по данным направлениям, связанный с возобновлением организованного туризма и развитием деловых отношений между Китаем и Россией", — говорится в сообщении.

Обслуживание пассажиров на рейсах в КНР осуществляется в терминале С.

Как сообщалось, власти Китая 6 февраля частично отменили ограничения на въезд и выезд из страны, введенные из-за пандемии. Сейчас китайские туристы могут путешествовать в 20 стран, в том числе Россию. Первая организованная группа туристов из КНР прибыла в столицу 23 февраля.