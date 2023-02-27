"Находка была обнаружена на глубине 10 метров в районе парка Скотта, где две тысячи лет назад проходила знаменитая Аппиева дорога. Статуя изображает человека, одетого как герой римской мифологии Геркулес. Ремонтники сообщили о находке в Археологическое управление изящных искусств и ландшафта, и на место выехали археологи", — пишет издание.

Как отмечает газета, при подъеме статуи из канализации рабочие не смогли сохранить ногу античной фигуры, однако верхняя часть произведения искусства не пострадала.

По словам археологов, статуя мужчины с дубиной и в львиной шкуре была создана между 27 годом до нашей эры и 476 годом нашей эры.

Как сообщает Roma Today, находка имеет важную археологическую ценность. Исследователям предстоит установить точную личность статуи, поскольку есть вероятность, что это римский император Деций Траян (249-251 годы нашей эры), который подражает античному мифологическому герою.

"Лицо Геркулеса, хотя и изъедено коррозией, похоже на официальные портреты Деция. Эти морщины присутствуют и в других скульптурах того времени и в изображениях, выкованных на монетах", — пояснили сотрудники археологического парка Appia Antica.

Региональный парк Appia Antica – второй по величине городской парк Европы после национального парка "Лосиный остров" в Московском регионе. Парк богат археологическими находками, акведуками и старыми виллами, а также является большой зеленой зоной между центром Рима и Альбанскими горами к юго-востоку от столицы.