Как сообщает пресс-служба администрации региона, в рамках проекта построено четыре 5-этажных корпуса суммарно на 950 номеров. Один корпус будет работать круглогодично, остальные — сезонно. В составе инфраструктуры комплекса — рестораны, два открытых подогреваемых бассейна, детская и спортплощадка, спа-комплекс и собственный оборудованный песчаный пляж в 500 метрах от отеля.

Отмечается, что отель откроется 28 апреля и будет работать по системе "ультра все включено".

Гостиничный комплекс станет частью масштабного проекта компании по развитию туристической инфраструктуры: в настоящее время инвестор на территории 45 га ведет строительство семейного курорта в Анапе. На этой территории уже построен один пятизвездочный и три четырехзвездочных отеля.

ООО "Анапское взморье" зарегистрировано в Краснодаре в 2010 году, его выручка в 2021 году составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — 113,5 млн рублей. ООО принадлежат 6 отелей в Анапе, работающих под разными брендами.

Единственным владельцем компании является Валерий Димоев.