"Первая организованная группа туристов из Китая прибыла в Петербург на Масленицу. В составе группы — более 30 путешественников из Гуанчжоу", — сообщил Корнеев.

Он отметил, что в туристической программе туристов из КНР — Эрмитаж, Петергоф, Павловск, Царское Село и обзорная экскурсия по Петербургу.

Глава комитета напомнил, что в 2019 году Петербург посетили почти 5 млн иностранцев, из них 951 тыс. были гражданами КНР.

В 2023 году Россия вошла в тестовый список стран для групповых поездок туристов из Китая. В рамках программы "Добро пожаловать в Санкт-Петербург" запланировано участие в профильных выставках, проведение выездных презентаций туристских предложений. Мероприятия пройдут в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Гонконге.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Hainan Airlines с 19 февраля начала выполнять еженедельные прямые рейсы из Петербурга в Пекин. Более 1,2 тыс. пассажиров из Китая прибыли в Петербург с начала года.

Регулярное сообщение между Петербургом и Пекином было прервано в начале 2020 года из-за пандемии коронавируса. Пекин — второе направление в Китае, куда открыты прямые рейсы из Петербурга: авиакомпания Sichuan Airlines еженедельно совершает полеты из Петербурга в Чэнду.