Вместо первого замминистра экономического развития Ильи Торосова в совет номинирован замглавы того же министерства Михаил Колесников. Кроме того, выдвинуты кандидатуры трех действующих членов: замглавы Росимущества Ильи Петрова (возглавляет совет) и руководителя ведомства Вадима Яковенко, а также замминистра транспорта РФ Игоря Чалика.

Совет состоит в общей сложности из девяти членов. Остальные пятеро входящих в него членов, помимо перечисленных выше, представляют основного собственника аэропорта — ООО "Шереметьево холдинг". Это, в частности, предприниматель и глава совета "Шереметьево холдинга" Александр Скоробогатько, президент компании Роман Зиновьев, первый вице-президент — инвестиционный директор Алексей Смагин, а также вице-президент по финансам Юлия Левитина и гендиректор МАШ Михаил Василенко.